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محافظات

إحالة 10 أطباء بوحدة صحة العزيزية بسمنود للتحقيق.. صور

الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:32 م
جولة تفقدية
جولة تفقدية
أحمد على
قرر اللواء علاء الدين يوسف رئيس مركز ومدينة سمنود، بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، إحالة 10 أطباء بجانب مسئول سجل الحضور والانصراف، بالوحدة الصحية بقرية العزيزية، إلى التحقيق بالشئون القانونية بالإدارة الصحية، بسبب عدم الانضباط الوظيفى.

جاء ذلك القرار على خلفية قيام رئيس مدينة سمنود بزيارة مفاجئة للوحدة الصحية بقرية العزيزية، للوقوف على مدى انتظام العمل، وتقديم الخدمات والرعاية للمرضى والمواطنين المترددين على الوحدة.

واكتشف "يوسف" تسرب 10 أطباء من قوة الوحدة، وقيام مسئول سجل دفتر الحضور والانصراف بتركه مفتوحا للتوقيع، وكذا وجود عجز ونقص فى بعض أدوية المضادات الحيوية، ووجه بتلافي السلبيات، وأصدر قراره المتقدم.
إحالة 10 أطباء بوحدة صحة العزيزية بسمنود للتحقيق.. صور
إحالة 10 أطباء بوحدة صحة العزيزية بسمنود للتحقيق.. صور
إحالة 10 أطباء بوحدة صحة العزيزية بسمنود للتحقيق.. صور

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