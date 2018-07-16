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محافظات

استرداد 333 فدان أملاك الدولة بالفرافرة بالوادى الجديد

الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:47 م
صدى البلد
محمد منصور ابوالعلمين
أعلن اللواء محمد الفحام، رئيس مركز الفرافرة، تنفيذ 5 قرارات إزالة من خلال حملة إزالات مكبرة، أسفرت عن إزالة تعديات على مساحة 333 فدانا زراعيا.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضرورة استمرار حملات الإزالة، والتصدي بكل قوة لمن تسول له نفسه التعدي على أراضي الدولة.

وأكد رئيس المركز، أن الإزالات تمت بالتعاون مع إدارة حماية أملاك الدولة، وبتأمين ودعم من قوات الأمن التابعة لمركز شرطة الفرافرة، حيث تمت إزالة جميع أشكال التعديات.

وعلى جانب آخر، أشار الفحام إلى أنه قد قامت لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بتسليم الأراضي الراسي عليها المزاد العلني لعدد 7 مستثمرين بإجمالي مساحة 1247 فدانا بمنطقة شمال قرية النهضة.

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