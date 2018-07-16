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فن

جواهر تتحدث عن ذكرياتها مع هشام عباس

الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:38 م
صدى البلد
نورا نبيل
تحل الفنانة جواهر ضيفة على الفنان هشام عباس في حلقة جديدة من برنامج "فاكر الغنوة دي"، على راديو إينرجي تردد 92.1.

وتتحدث جواهر عن الكثير فى مشوارها الفني، وكواليس أغنيتها الشهيرة "حمادة"، وعن السبب وراء اختفائها لفترة عن الساحة الفنية.

يذكر أن برنامج "فاكر الغنوة دي"، يبث الخميس من كل أسبوع من الثامنة حتى العاشرة مساء، وهو يهتم فى كل حلقة بتحديد فترة زمنية للحديث عن أغانيها وتطور الموسيقى خلالها بالإضافة إلى تطور تقنيات الصناعة، وكذلك أهم الألبومات والحفلات، كما يستضيف هشام عباس فى النصف الثانى من الحلقة فنانا ينتمى إلى الفترة التى يناقشها.

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