مصرالخير تفتح منافذ لتسويق منتجات أسر شمال سيناء والإسكندرية

أطلقت مؤسسة مصر الخير، برنامج الغارمين بالمؤسسة برئاسة سهير عوض، مبادرة للتشغيل والتدريب والتسويق، على مستوى محافظات الجمهورية، لتشجيع السيدات والأسر على العمل، عبر توفير فرص عمل لهم في منازلهم، وتسويق منتجاتهم، وذلك في إطار لتمكين المرأة والغارمين اقتصاديا، وإعادة إحياء الحرف اليدوية والتراثية، وتحسين دخل الأسر.



وقالت سهير عوض، رئيس برنامح الغارمين، بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة تبنت خطة طموحة لتشجيع السيدات المعيلة والأسر، في المناطق النائية والفقيرة، عبر توفير كافة الإمكانيات التي من شأنها مساعدتهم علي الاستمرار في إنتاج وتطوير منتجاتهم اليدوية، والحرف التراثية المتداولة في بيئتهم، من خلال التدريب وتوفير إمكانيات التشغيل لبعضهم، والأهم هو تسويق منتجاتهم في القاهرة والإسكندرية، حيث يعاني أصحاب الصناعات اليدوية والحرفية من افتقاد عنصر التسويق، هذا إلى جانب إنشاء مصانع لتصنيع وتطوير المنتجات اليدوية والمطرزة في عدد من المحافظات، في مقدمتها الإسكندرية، وشمال سيناء، وسوهاج، والجيزة.



وأضافت "عوض" في بيان اليوم، إن المؤسسة تعمل علي محورين، إما توفير الخامات والتصميمات للسيدات، ثم الحصول علي المنتج، وعرضه في منافذ مصر الخير، أو المحور الثاني وهو الاتفاق مع بعض السيدات اللاتي تمتلكن مشغل بسيط يصنعن منتجاتهم من البداية، وتقوم المؤسسة فقط بتسويقها عبر منافذها أيضا.



وأشارت "عوض"، إلى أن المؤسسة نجحت في تحقيق المرحلة الأولي من خطتها لتمكين المرأة والغارمات اقتصاديا عبر تشجيعهم لتنمية مهاراتهم وإنتاج المزيد من المنتجات التي يتميزون بها في مناطقهم، وذلك في 6 محافظات حتي الآن، وهي القاهرة والجيزة وسوهاج والإسكندرية وشمال وجنوب سيناء، وستنتهي من المرحلة الثانية والتي تشمل كل من النوبة في أسوان، وسيوة في مطروح، وشلاتين، قبل نهاية العام الجاري، حيث فتح منافذ المؤسسة لتسويق منتجات السيدات في هذه المحافظات.



وأوضحت رئيس برنامح الغارمين، أن البداية كانت من شمال سيناء، حيث فتحت المؤسسة منافذ لمنتجات أسر بئر العبد، والروضة، ورومانة، والرابعة، وبعض سيدات العريش، في القاهرة والإسكندرية، والتي شهدت إقبالا كبيرا خلال عرضها.

