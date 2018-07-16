الانتهاء من اختبارات الإيكيدو الدولية بالوادي الجديد

انتهت لجنة الإيكيدو الدولية من إجراء الاختبارات لأبناء الوادي الجديد والتى زارت المحافظة، لإجراء اختبارات الايكيدو والدانات للحزام الأسود من لاعبي المحافظة أعقبها إجراء تدريبات مكثفة للاعبين وذلك بالصالة المغطاة بمدينة الخارجة من أجل التعرف على كل ما هو جديد بشأن اللعبة من جانب اللجنة المكونة من 7 أعضاء، وقد جرت الاختبارات لـ34 لاعبا بمختلف الأعمار.



صرح بذلك الكابتن فولي أبو حسيبة، مدرب الإيكيدو بمركز شباب الخارجة مشيرا الى أن اللعبة ليست تنافسية فهي لا تزرع الحق والضغينة بين اللاعبين لأنه لا يوجد مجال للتنافس، ولكنها تعتمد على التفوق في الاداء الحركات والسقطات بشكل جيد.