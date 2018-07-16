حمدي عبد العزيز: بوابة إلكترونية لتسويق المناطق البترولية



قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الدكتور طارق الملا، وزير البترول، التقى رئيس مجلس إدارة شركة بيكر هيوز، والتي تعمل على الحلول الرقمية للاتفاق على إطلاق مشروع البوابة الإلكترونية لمصر، لتسويق المناطق البترولية.



وأضاف عبد العزيز، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز» أن الركيزة الأساسية لعمل قطاع البترول، هو طرح مزايدات عالمية، لتوقيع اتفاقيات بترولية، مشيرا إلى أن الشركات العالمية تبحث عن البترول والغاز في كل أنحاء مصر البرية والبحرية.



وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول، أن البوابة الإلكترونية تستهدف التسهيل على الشركات العالمية، في الاطلاع على المناطق البترولية المطروحة للمزايدات العالمية في مصر، مشيرا إلى أن ذلك يختصر الوقت، ويؤدي إلى الإسراع في اتخاذ القرارات للشركات العالمية.