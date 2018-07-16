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محافظات

محافظ كفر الشيخ يطلق التشغيل التجريبي للوحة كهرباء الرياض.. صور

الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:35 م
جولة اللواء السيد
جولة اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ
محمود زيدان
أطلق اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ اليوم الاثنين، التشغيل التجريبي للوحة توزيع الكهرباء بمركز الرياض بقدرة 16 ميجا وات بتكلفة 250 مليون جنيه على مساحة 400 متر؛ لإنهاء مشكلة الكهرباء بمركز الرياض التي دامت لسنوات.

جاء ذلك بحضور المهندس على عبدالستار مساعد المساعد لمنطقة وسط ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ والمهندس عاصم القطان وكيل وزارة الكهرباء والمهندس نصر الريس رئيس مركز ومدينة الرياض وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تم اطلاق التشغيل التجريبى للوحة كهرباء مركز الرياض بتكلفة بلغت 250 مليون جنيه، بقدرة 16 ميجا وات، تمهيدًا لافتتاحها رسميًا خلال أيام، لتوفير احتياجات المواطنين من التيار الكهربائي بالمناطق المستهدفة بمركز الرياض.

وأشار إلى أنها سوف تساهم في إنهاء معاناتهم من فصل التيار الكهربائي التي دامت لسنوات، وذلك ضمن خطة المحافظة لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية خلال الفترة القادمة لتحسين الخدمات للمواطنين.

وقال المهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء، إن تشغيل لوحة توزيع الكهرباء بمركز الرياض جاءت لاستقرار تغذية التيار الكهربائي بمناطق الخدمة المستهدفة، من خلال توزيع 16 ميجا وات كهرباء لسد احتياجات المشتركين ورفع كفاءة التيار الكهربائي بالرياض.
محافظ كفر الشيخ يطلق التشغيل التجريبي للوحة كهرباء الرياض.. صور
محافظ كفر الشيخ يطلق التشغيل التجريبي للوحة كهرباء الرياض.. صور
محافظ كفر الشيخ يطلق التشغيل التجريبي للوحة كهرباء الرياض.. صور
محافظ كفر الشيخ يطلق التشغيل التجريبي للوحة كهرباء الرياض.. صور
محافظ كفر الشيخ يطلق التشغيل التجريبي للوحة كهرباء الرياض.. صور

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