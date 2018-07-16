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أخبار البلد

ضبط شبكة تهريب سرية داخل مطار القاهرة وتورط موظفين

الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:45 م
ارشيفية
ارشيفية
نورهان خفاجي
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد العشري مدير الجمرك بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة.

وقالت مصادر جمركية، إنه بناء على إخبارية سرية بوجود شبكة لتهريب الهواتف المحمولة مكونة من المدعو ع . ج . ط والمدعو ا . م . س موظفين بإحدى الجهات التى تعمل داخل مطار القاهرة الجوى بالمشاركة مع ع. م . م من خارج المطار.

تم العرض على أحمد العشرى مدير الجمرك، الذي قرر تكليف كل من أحمد سعد عبدالمطلب وفوزى العميرى مديرى الحركة لمتابعة وتنفيذ الإخبارية بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة بمطار القاهرة، وتم ضبطهم وهم يقومون بتهريب 50 هاتف محمول ماركة آيفون 7 على مراحل فى جيوبهم عند تسليمها للمدعو ع . م . م والذى يرتدى جلباب أبيض وينتظرهم خارج مبنى مطار القاهرة الدولى.

قرر محمد قناوى مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 2 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 54 لسنة 2018 لهم والعرض علي إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، وتم إحالتهم للنيابة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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