ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

كيف تعامل شرطي مع مسلحين حاولوا اختطاف صديقته..فيديو

الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:41 م
صدى البلد
أحمد شريف
مكنت ردة الفعل السريعة لشرطي خارج الخدمة في البرازيل، كان يوصل صديقته إلى منزلها، من منع عملية اختطاف مفاجئة في وقت متأخر من الليل، وذلك عن طريق تشتيت الخاطفين وإطلاق الرصاص على مراهق مسلح وإصابة شريكيه في الجريمة .

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، أصيب الشاب البالغ من العمر 18 عاما والمسمى محليا باسم بابلو بيريرا جوميز بالرصاص في الصدر وتوفي في الحال، خلال عملية الاختطاف التي حاول القيام بها.

فيما هرع الخاطف الآخر ، لوكاس ماتوس دي أوليفيرا ، البالغ من العمر 22 عاما، لكنه أصيب بطلقتين في بطنه، وتم نقله إلى مستشفى سانتا كاسا دي ميسيريكورديا ووضع تحت حجز الشرطة بعد إجراء جراحة عاجلة.

بينما نجا الشرطي وصديقته سالمين دون اصابات، من واقعة الخطف الدرامية.

وكان الضابط، الذي لم يتم تسميته لأسباب أمنية ، أوقفه المهاجم الشاب الذي لم يدرك أن هدفه كان شرطيًا يحمل سلاحًا معبأ بالرصاص.

وتظهر كاميرات المراقبة بالفيديو الموجودة في مبنى سكني في فيتوريا بجنوب شرق البرازيل الضابط الذي كان يجلس على دراجة نارية في العاشر من مايو ، وهو يهاجم بشكل مفاجئ من قبل مسلحين، في عملية اختطاف، أثناء توصيل صديقته إلى منزلها.

واتبع الشرطي بهدوء الأوامر الصادرة عن المهاجم ونزل من دراجته ثم جلس على الأرض، ليباغت الشرطي الخاطف بركله مفاجئة ويسقطه ارضًا، ليخرج مسدسه و يطلق عدة أعيرة نارية على الخاطفين أسفرت عن مقتل أحدهم واصابة آخر.

ترشيحاتنا

جوائز كأس العالم..مودريتش أفضل لاعب ومبابي أفضل صاعد

ننشر شروط القبول فى أكاديمية الشرطة 2018

النيابة: أحد المتهمين بقضية أطفال المريوطية تستر على جريمة

مساعد وزير الداخلية: المستوى الاجتماعي ليس شرطا للقبول بكلية الشرطة

حارس الزمالك الجديد يرتدى قميص ١ الخاص بالشناوي

تنسيق الجامعات 2018.. قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات طلاب المرحلة الأولى

تعرف على تفاصيل الجلسة الخاصة بين طارق حامد و مرتضى منصور

كريستيانو رونالدو يجري الكشف الطبي في يوفنتوس..فيديو

ضبط شبكة تهريب سرية داخل مطار القاهرة وتورط موظفين

رسميا..مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري باستاد السلام

مساعد وزير الداخلية يكشف مواعيد فتح باب القبول بكلية الشرطة

القوى العاملة: 23 يوليو..إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمهور تايوان يودع سيلين ديون بعد نجاح حفلاتها .. فيديو

حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور

فى عيد ميلادها أجمل إطلالات كاترينا كيف

شاهدي.. ميلانيا ترامب بإطلالتين أنيقتين في بريطانيا

تنسيق الجامعات 2018.. معامل جامعة القاهرة تستقبل طلاب المرحلة الأولى .. فيديووصور

فيديو

أوباما يرقص مع الجدة سارة خلال جولته بـ كينيا.. فيديو
حمدي عبد العزيز: بوابة إلكترونية لتسويق المناطق البترولية
نقيب البيطريين: حملات تحصين المواشى بها مشاكل كبيرة.. فيديو
ترامب يغمز بعينه لـ بوتين في قمة هلسنكي.. فيديو
خالد العامرى: وزارة الزراعة تسير بلا خطة للطب البيطرى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟