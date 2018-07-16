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حوادث

تأجيل محاكمة الناشط السياسي احمد دومة لجلسة ٢٥ يوليو

الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:33 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
قسم الحوادث
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم، تاجيل محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة بقضية "أحداث مجلس الوزراء ، لجلسة ٢٥ يوليو.

كانت محكمة النقض ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .

وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.

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