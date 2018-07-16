ضبط عاطل بحوزته كيلو هيروين قبل ترويجه بالقليوبية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على عاطل وبحوزته كيلو هيروين بالخانكة قبل ترويجه وتوزيعه على عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة فتولت التحقيق.



ووردت معلومات سرية للعقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي تفيد قيام "عيد. ع. ع" عاطل والسابق اتهامه في 3 قضايا مخدرات سرقة متنوعة وبلطجة، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضايا ذاتها بالتردد على محل إقامته بدائرة مركز شرطة الخانكة وممارسة نشاطا إجراميا للاتجار فى المواد المخدرة.



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطة وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن كيلو جرام وسلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالي وهاتف محمول.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وبالعرض على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.