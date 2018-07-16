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أخبار العالم

البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تبحثان تعزيز التعاون العسكري

الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:16 م
صدى البلد
ا ش ا
بحث القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن خليفة بن أحمد آل خليفة، اليوم الإثنين، مع الفريق بحري سكوت ستيرني قائد القيادة المركزية البحرية الأمريكية والأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة، الذي يزور البحرين حاليا، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشاد آل خليفة ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، بالعلاقات بين البلدين وما تشهده تلك العلاقات من تطور ونماء على الصعيد العسكري.

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