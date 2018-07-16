إطلاق اسم الشهيد "أحمد جودة سعد" على إحدى مدارس ديرب نجم

استقبل اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أسرة الشهيد النقيب أحمد جودة سعد ابن مدينة ديرب نجم والذي استشهد أثناء تأدية واجبة الوطني بشمال سيناء.



وأعرب المحافظ عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد ضحية الواجب الوطني، مؤكدًا أن دماء الشهداء من أبناء الوطن لن تضيع هباءًا، مؤكدًا على تلبية مطالب الأسرة تقديرًا لما قدمه إبنهم البار من تضحيات غالية للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.



وكانت أسرة الشهيد تقدمت بطلب للمحافظ للموافقة على إطلاق إسم الشهيد على مدرسة الإعدادية بنات بمدينة ديرب نجم ليوافق المحافظ ويوجه الجهات المعنية بإتخاذ اللازم نحو تلبية طلب الأسرة، وقال أقل شيء نقدمه للشهيد أن نطلق اسمه على المدرسة تخليدًا وتكريمًا لدمائه الطاهرة التي روت أرض مصر للدفاع عن أمنها واستقرارها.



وأشاد محافظ الشرقية بدور رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية في مواجهة الإرهاب واستئصال جذوره وتطهير البلاد من البؤر السرطانية الإرهابية التي تستهدف إستقرار أمن المواطن والوطن ، مؤكدًا أننا لن ننسى شهداء الواجب والوطن وستظل ذكراهم خالدة في أذهاننا.