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تعليم

تنسيق الجامعات 2018 .. رئيس جامعة حلوان يتفقد معامل التنسيق

الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:52 م
صدى البلد
ابراهيم الديب و مي شاهين
تفقد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، اليوم الإثنين، معامل تنسيق الجامعة الموجوده بثلاثة كليات وهي كليتي الفنون الجميلة والتربية الموسيقية بالزمالك وكلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة، وذلك لمباشرة أعمال التنسيق والتأكد من عدم وجود معوقات تواجه الطلاب خلال عملية تسجيل رغباتهم بتنسيق الجامعات 2018.

وأشار نجم، على هامش الجولة، إلى إن الجامعة توفر خدمة تسجيل الرغبات عبر موقع مكتب التنسيق مجانا، موضحا أن الجامعة قد زودت معامل التنسيق بأجهزة الحاسب الآلي اللازمة لتسجيل الرغبات كما مدتها بخبراء الدعم الفني حتى تضمن الجامعة نجاح عملية التسجيل دون معوقات.

وقد خصصت جامعة حلوان 6 مكاتب تنسيق لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة موزعه كالأتي: المعمل المركزي بالحرم الجامعي بعين حلوان، معمل كلية الهندسة بحلوان، معمل كلية الهندسة بالمطريا، ومعملي كليتي التربية الموسيقية والفنون الجميلة بالزمالك، وكلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة.

وأعلنت وزارة التعليم العالى أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلاب 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% 83539 طالبًا، بإجمالي 126807 طلاب.

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