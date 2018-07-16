أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. رشا مجدي توجه رسالة للجمهور قبل مباراة الأهلي وتاونشيب.. منى محرز: نسبة الإصابة بالحمى القلاعية لا تتعدى الـ5%.. وبدء تسليم وحدات العاصمة الجديدة يوليو 2019

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة والمميزة بجانب المُداخلات الهاتفية لكبار مسؤولي الحكومة والشخصيات العامة، ونعرضها في السطور التالية:
رشا مجدي توجه رسالة للجمهور قبل مباراة الأهلي وتاونشيب
أوقات ممنوع فيها ممارسة الرياضة.. تعرف عليها.. فيديو
لميس سلامة: تلقائية رئيسة البلاد سبب تعاطف المصريين مع كرواتيا
محافظ قنا: تسليم 978 من أهالي المراشدة أراضي الريف..فيديو
أبو العينين يهنئ السفير الفرنسي بالقاهرة بالمونديال يتصدر نشرة صباح البلد
كدواني يوضح تفاصيل منح الجنسية مقابل 7 ملايين جنيه.. فيديو
العامري:مصر ستتعرض لكارثة بسبب قلة أعداد الأطباء البيطريين
نقيب البيطريين: حملات تحصين المواشى بها مشاكل كبيرة.. فيديو
منى محرز: نسبة الإصابة بالحمى القلاعية لا تتعدى الـ5%..فيديو
المجتمعات العمرانية: بدء تسليم وحدات العاصمة الجديدة يوليو 2019
رشا مجدي توجه رسالة للجمهور قبل مباراة الأهلي وتاونشيب
أوقات ممنوع فيها ممارسة الرياضة.. تعرف عليها.. فيديو
لميس سلامة: تلقائية رئيسة البلاد سبب تعاطف المصريين مع كرواتيا
محافظ قنا: تسليم 978 من أهالي المراشدة أراضي الريف..فيديو
أبو العينين يهنئ السفير الفرنسي بالقاهرة بالمونديال يتصدر نشرة صباح البلد
كدواني يوضح تفاصيل منح الجنسية مقابل 7 ملايين جنيه.. فيديو
العامري:مصر ستتعرض لكارثة بسبب قلة أعداد الأطباء البيطريين
نقيب البيطريين: حملات تحصين المواشى بها مشاكل كبيرة.. فيديو
منى محرز: نسبة الإصابة بالحمى القلاعية لا تتعدى الـ5%..فيديو
المجتمعات العمرانية: بدء تسليم وحدات العاصمة الجديدة يوليو 2019