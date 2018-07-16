أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. رشا مجدي توجه رسالة للجمهور قبل مباراة الأهلي وتاونشيب.. منى محرز: نسبة الإصابة بالحمى القلاعية لا تتعدى الـ5%.. وبدء تسليم وحدات العاصمة الجديدة يوليو 2019

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة والمميزة بجانب المُداخلات الهاتفية لكبار مسؤولي الحكومة والشخصيات العامة، ونعرضها في السطور التالية:



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