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أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. رشا مجدي توجه رسالة للجمهور قبل مباراة الأهلي وتاونشيب.. منى محرز: نسبة الإصابة بالحمى القلاعية لا تتعدى الـ5%.. وبدء تسليم وحدات العاصمة الجديدة يوليو 2019

الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:23 م
صدى البلد
البهى عمرو
تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة والمميزة بجانب المُداخلات الهاتفية لكبار مسؤولي الحكومة والشخصيات العامة، ونعرضها في السطور التالية:

رشا مجدي توجه رسالة للجمهور قبل مباراة الأهلي وتاونشيب


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