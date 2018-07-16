محافظ كفر الشيخ يحيل 47 طبيبًا بالمستشفى العام للتحقيق.. صور

قرّر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم، إحالة 47 طبيبًا بالمستشفى العام بمدينة كفر الشيخ؛ للتحقيق؛ لتغيبهم عن العمل، مشددًا توجيهاته بتكثيف المرور اليومي على المستشفيات والوحدات الصحية.



جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها المحافظ لمستشفى كفر الشيخ العام؛ لمتابعة سير وانتظام العمل والمرور بالمستشفى والعيادات الخارجية، والاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى.



و تفقد، المحافظ، خلال زيارته التي رافقه فيها الدكتور لطفي عبد السميع، مدير عام المستشفى، أقسام الاستقبال، وطوارئ وعمليات وجراحة الاستقبال بالمستشفى، والعيادات الخارجية، حيث اطمأن على توافر المستلزمات الطبية الخاصة.

