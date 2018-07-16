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ديني

امتحانات الدور الثاني بالثانوية الأزهرية.. 9 أغسطس

الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:45 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية ستبدأ فى 9 أغسطس القادم، ولمدة 15 يوما.

ومن المقرر أن يبدأ طلاب القسم العلمي، فى امتحانات الدور الثاني، بمادتي الفقه، والجبر والهندسة الفراغية نظام حديث وقديم، كما يؤدي طلاب القسم الأدبي امتحانات الدور الثانى بالشهادة الثانوية الأزهرية، فى مادتي الفقه والتوحيد.

يذكر أن الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، أعلن عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الاحد الماضي بنسبة نجاح 63.81%.
امتحانات الدور الثاني بالثانوية الأزهرية.. 9 أغسطس
امتحانات الدور الثاني بالثانوية الأزهرية.. 9 أغسطس

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