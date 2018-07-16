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أخبار العالم

سانا: الجيش السوري يسيطر على 4 قرى بريف درعا الشمالي الغربي

الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:43 م
صدى البلد
ا ش ا
تمكنت قوات الجيش السوري، اليوم الإثنين، من السيطرة على 4 قرى بريف درعا الشمالي الغربي بعد القضاء على آخر تجمعات التنظيمات الإرهابية فيها .

وقال مصدر عسكري، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا) " إن وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت عملية عسكرية بريف درعا الشمالي الغربي تم خلالها تحرير قرى (كفر شمس) و(أم العوسج) و(الطيحة) و(زمرين) بعد القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم وعتادهم " .

وأوضحت الوكالة ، أنه سبق العملية العسكرية قصف مدفعي لوحدات الجيش على تجمعات التنظيمات الإرهابية المنتشرة فيما تبقى من ريف درعا الشمالي الغربي قرب الحدود الإدارية لمحافظة القنيطرة ، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية مستمرة في المنطقة على اتجاه تل (الحارة) الاستراتيجي بعد وصول وحدات الجيش إلى مشارفه وسط حالة من الانهيار تعيشه فلول التنظيمات الإرهابية نتيجة التقدم المطرد لوحدات الجيش والخسائر الكبيرة في صفوف الإرهابيين .

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