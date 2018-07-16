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محافظات

فودة يضع إكليلا من الزهور على قبر مؤسس الطور بينا أجمل مدينة

الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:14 م
اللواء خالد فوده،
اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء
ايمن محمد
وضع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، إكليلا من الزهور على قبر الرائد سامح مدحت بطور سيناء، خلال زيارة يرافقه اللواء محمود عيسي، سكرتير عام المحافظة واللواء سيد الرافعي مساعد مدير الأمن، وفوزي همام، رئيس مدينة طور سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية، وبحضور مدحت عبد ربه والد الرائد سامح مدحت الذي توفي مساء السبت إثر حادث سير اليم وأقيمت له جنازة شعبية بالأمس بعد صلاة العصر والجنازة بمسجد المنشية بطور سيناء بحضور المحافظ والقيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية والآلاف من مواطني طور سيناء.

وقام المحافظ بزيارة لمنزله حيث التقي بوالده ووالدته وابنته الطفلة الرضيعة" تمارا" مقدما واجب العزاء لهم.

كما حضر أعضاء جروب الطور بينا اجمل مدينة ووعدوا استكمال مسيرة الراحل سامح مدحت فى اعمال الخير.
فودة يضع إكليلا من الزهور على قبر مؤسس الطور بينا أجمل مدينة
فودة يضع إكليلا من الزهور على قبر مؤسس الطور بينا أجمل مدينة
فودة يضع إكليلا من الزهور على قبر مؤسس الطور بينا أجمل مدينة

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