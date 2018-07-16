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حوادث

ننشر التخصصات المطلوبة لقسم الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة

الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:19 م
صدى البلد
مصطفى الرماح - إسلام مقلد
كشف اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، عن التخصصات المطلوبة للضباط للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين.

وقال مساعد وزير الداخلية على هامش مؤتمر صحفي عقد اليوم، إن أبرز التخصصات المطلوبة هي الطب البشرى من حاملى الماجستير والدكتوراه ( امراض صدرية - جراحة مخ واعصاب - قلب - كلى - نساء وولادة - صدرية - انف واذن).

التخصصات المطلوبة لقسم الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة كالتالى:

أولا مجموعة الهندسة:
- كلية الهندسة نظام 5 سنوات تخصص حاسبات للذكور والاناث
- كلية نظم المعلومات والحاسبات نظام 4 سنوات تخصص حاسبات للذكور والإناث.
- كلية الهندسة نظام الـ 5 سنوات تخصصات "اتصالات والكترونيات - كهرباء سيارات - ميكانيكا سيارات - ميكانيكا انتاج - ميكانيكا قوى - مدنى - بحرية - عمارة" للذكور فقط.

ثانيا التخصصات الأخري:
- كلية " فنون جميلة تخصص جرافيك للذكور والإناث.
- كلية فنون تطبيقية تخصصات تصوير سينمائى وطباعة للذكور فقط.
- كلية إعلام تخصصات صحافة وإذاعة وتليفزيون للذكور فقط.
- كلية التجارة بتخصص إحصاء للذكور.
- كلية سياحة وفنادق بتخصص دراسات فندقية للذكور فقط.
- كلية أداب "مكتبات - أجتماع - علم نفس" للذكور فقط
- كلية خدمة إجتماعية بدرجة البكالوريوس للإناذ فقط.
- كلية تربية موسيقية للذكور فقط.
- كلية إقتصاد وعلوم سياسية بتخصص إحصاء للذكور فقط.
- كلية الزراعة بتخصص انتاج حيوانى للذكور فقط.
- كلية علوم بتخصصات كيمياء "طبيعية - عامة" للذكور فقط.
- كلية التربية النوعية بتخصص تكنولوجيا تعليم تربوى، للذكور فقط.
- كلية ألسن أنجليزى، للذكور فقط.
- كلية ألسن فرنسي، للذكور والإناث.
- كلية آداب فرنسي، للإناث.
- كليات اللغات تخصصات "إيطالى - روسي "للذكور والإناث" - ألمانى "للذكور فقط" - صينى - أسبانى "للإناث فقط".

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