لمرضى العمليات الجراحية وقوائم الانتظار سجل بالاسم ورقم البطاقة

تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، دشنت وزارة الصحة والسكان موقعا إلكترونياً لتسجيل قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، عليها مع خط ساخن لهذا الغرض برقم 15300.
علي ان يكون التسجيل على مرحلتين، الأولى للمرضى على نفقة الدولة من خلال تسجيل الاسم والرقم القومي، وتاريخ صدور القرار، والمستشفى، ونوع التدخل الجراحي والمرحلة الثانية وتكون للتسجيل لأي مريض عنده تدخل جراحي أو تأمين صحي والمجالس الطبية المتخصصة.
يذكر أن وزيرة الصحة والسكان عرضت أمام رئيس الوزراء الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن على كل محور من محاور الحزمة، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بمشروع القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الجراحات الحرجة والتدخلات المتقدمة، فقد أكدت الوزيرة تضافر جهود عدد من الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار لمرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، خلال فترة زمنية 6 أشهر، مع مراعاة الحالات الحرجة، لافتة إلى أنه قد تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المشروع يوماً بيوم، وتشكيل لجان للتشغيل والميكنة، ولجنة فنية لكل تخصص للإشراف الفني على المشروع.
وأوضحت الوزيرة أنه سيتم غداً تدشين موقع إلكتروني لتسجيل قوائم الانتظار للعمليات الجراحية وهو http://wl.smcegy.com وكذا إطلاق خط ساخن لهذا الغرض برقم 15300، ويكون التسجيل على مرحلتين، الأولى للمرضى على نفقة الدولة من خلال تسجيل الاسم والرقم القومي، وتاريخ صدور القرار، والمستشفى، ونوع التدخل الجراحي، والمرحلة الثانية وتكون للتسجيل لأي مريض عنده تدخل جراحي أو تأمين صحي والمجالس الطبية المتخصصة.
وأكدت الوزيرة أن الموقع الإلكتروني يهدف إلى رصد وتسجيل مرضى قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، للبدء الفوري في علاجهم وتقديم الرعاية الطبية العاجلة اللائقة لهم مع مراعاة الحالات الحرجة.
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علي ان يكون التسجيل على مرحلتين، الأولى للمرضى على نفقة الدولة من خلال تسجيل الاسم والرقم القومي، وتاريخ صدور القرار، والمستشفى، ونوع التدخل الجراحي والمرحلة الثانية وتكون للتسجيل لأي مريض عنده تدخل جراحي أو تأمين صحي والمجالس الطبية المتخصصة.
يذكر أن وزيرة الصحة والسكان عرضت أمام رئيس الوزراء الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن على كل محور من محاور الحزمة، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بمشروع القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الجراحات الحرجة والتدخلات المتقدمة، فقد أكدت الوزيرة تضافر جهود عدد من الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار لمرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، خلال فترة زمنية 6 أشهر، مع مراعاة الحالات الحرجة، لافتة إلى أنه قد تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المشروع يوماً بيوم، وتشكيل لجان للتشغيل والميكنة، ولجنة فنية لكل تخصص للإشراف الفني على المشروع.
وأوضحت الوزيرة أنه سيتم غداً تدشين موقع إلكتروني لتسجيل قوائم الانتظار للعمليات الجراحية وهو http://wl.smcegy.com وكذا إطلاق خط ساخن لهذا الغرض برقم 15300، ويكون التسجيل على مرحلتين، الأولى للمرضى على نفقة الدولة من خلال تسجيل الاسم والرقم القومي، وتاريخ صدور القرار، والمستشفى، ونوع التدخل الجراحي، والمرحلة الثانية وتكون للتسجيل لأي مريض عنده تدخل جراحي أو تأمين صحي والمجالس الطبية المتخصصة.
وأكدت الوزيرة أن الموقع الإلكتروني يهدف إلى رصد وتسجيل مرضى قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، للبدء الفوري في علاجهم وتقديم الرعاية الطبية العاجلة اللائقة لهم مع مراعاة الحالات الحرجة.
للتسجيل اضغط هنا