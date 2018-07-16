ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

لمرضى العمليات الجراحية وقوائم الانتظار سجل بالاسم ورقم البطاقة

الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:21 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، دشنت وزارة الصحة والسكان موقعا إلكترونياً لتسجيل قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، عليها مع خط ساخن لهذا الغرض برقم 15300.

علي ان يكون التسجيل على مرحلتين، الأولى للمرضى على نفقة الدولة من خلال تسجيل الاسم والرقم القومي، وتاريخ صدور القرار، والمستشفى، ونوع التدخل الجراحي والمرحلة الثانية وتكون للتسجيل لأي مريض عنده تدخل جراحي أو تأمين صحي والمجالس الطبية المتخصصة.

يذكر أن وزيرة الصحة والسكان عرضت أمام رئيس الوزراء الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن على كل محور من محاور الحزمة، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بمشروع القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الجراحات الحرجة والتدخلات المتقدمة، فقد أكدت الوزيرة تضافر جهود عدد من الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار لمرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، خلال فترة زمنية 6 أشهر، مع مراعاة الحالات الحرجة، لافتة إلى أنه قد تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المشروع يوماً بيوم، وتشكيل لجان للتشغيل والميكنة، ولجنة فنية لكل تخصص للإشراف الفني على المشروع.

وأوضحت الوزيرة أنه سيتم غداً تدشين موقع إلكتروني لتسجيل قوائم الانتظار للعمليات الجراحية وهو http://wl.smcegy.com وكذا إطلاق خط ساخن لهذا الغرض برقم 15300، ويكون التسجيل على مرحلتين، الأولى للمرضى على نفقة الدولة من خلال تسجيل الاسم والرقم القومي، وتاريخ صدور القرار، والمستشفى، ونوع التدخل الجراحي، والمرحلة الثانية وتكون للتسجيل لأي مريض عنده تدخل جراحي أو تأمين صحي والمجالس الطبية المتخصصة.

وأكدت الوزيرة أن الموقع الإلكتروني يهدف إلى رصد وتسجيل مرضى قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، للبدء الفوري في علاجهم وتقديم الرعاية الطبية العاجلة اللائقة لهم مع مراعاة الحالات الحرجة.

للتسجيل اضغط هنا

ترشيحاتنا

إطلالة غريبة لصبا مبارك على الروف..صور

موعد مباراة الأهلى وتاونشيب في دورى الأبطال والقنوات الناقلة

انتحار طالبة بالإسكندرية بسبب الثانوية العامة

غادة عبد الرازق بإطلالة أنثوية في جلسة تصوير جديدة باليونان

الفيفا يعلن التشكيل المثالي لكأس العالم بروسيا 2018

صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

فنانة تهنئ مي سليم على طلاقها

رسميا .. المسابقات تحدد موعد انطلاق الدورى الممتاز الجديد

جلسة الفجر تنهي أزمة الـ5 ملايين بين طارق حامد و الزمالك

تشيلسي يتمسك بهازارد ويرفض رحيله لريال مدريد

غضب فى المقاصة من أحمد الشيخ واتجاه لوقف المفاوضات معه

حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كله دخان.. انتشار المعسل المغشوش بالمقاهي.. وطريقة تمييز الحقيقي من المضروب .. صور

إطلالة غريبة لصبا مبارك على الروف..صور

غادة عبد الرازق بإطلالة أنثوية في جلسة تصوير جديدة باليونان

جمهور تايوان يودع سيلين ديون بعد نجاح حفلاتها .. فيديو

حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور

فيديو

شاهد.. لحظة وصول المنتخب الفرنسي بطل كأس العالم 2018 إلى باريس
مقهى شعبي يمنع الشيشة.. من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه.. فيديو
عبد العزيز: شركات عالمية تبحث عن البترول والغاز في كل أنحاء مصر.. فيديو
أوباما يرقص مع الجدة سارة خلال جولته بـ كينيا.. فيديو
حمدي عبد العزيز: بوابة إلكترونية لتسويق المناطق البترولية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟