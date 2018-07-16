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مرأة

الناظر يكشف تفاصيل أزمة البيض البلاستيك

الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:18 م
صدى البلد
ريهام قدري
طالب الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث بعدم الانسياق وراء انتشار شائعة البيض البلاستيك الصيني .

وأشار إلي أنه تم معالجة الأزمة وإدارتها من الدكتور محافظ الإسكندرية فورا بعد سماعه بقصة البيض الفاسد الذي نشرت عنه فيلم مهندسة من محافظة الإسكندرية.

وكشف الناظر عن تشكيل المحافظة لجنة من أساتذة علم الدواجن والتغذية بكلية الزراعة جامعة الاسكندرية تقوم علي وجه السرعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالنزول للمنطقة التي تم شراء البيض من محلاتها المختلفة ثم يتم أخذ عينات من قبل اللجنة من أكثر من مكان ويتم فحص البيض والتعرف علي أسباب فساده بشكل علمي.

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