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رجب مجاهد يعلن موعد انتهاء ملف العشوائيات ذات الخطورة الداهمة

الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:26 م
الدكتور رجب مجاهد
الدكتور رجب مجاهد عبدالنبي
البهى عمرو
قال الدكتور رجب مجاهد عبدالنبي، عميد هندسة شبرا والمشرف على مدينة تحيا مصر بالأسمرات، إن كل مواطن مصرى يستحق رعاية الدولة، موضحا أن هناك مجهود جبار يبذل في ملف تطوير العشوائيات.

وأضاف عبدالنبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الآن المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه "شاهد الاهالى فى المناطق العشوائية كيف يعشون"، مؤكدا ان "مشروع تحيا مصر جاء لانقاذ هؤلاء المواطنين، وأنه تم تسكين أكثر من 11 ألف وحدة سكنية".

وأشار إلى أن الدولة تعمل على اعادة التأهيل لهؤلاء الاشخاص، مؤكدا أن ما تقوم به الدولة هو حق لأصحاب المناطق العشوائية.

وكشف ان ملف تطوير العشوائيات يعتبر واحد من الملفات التى تحظى بالاهتمام من جانب الدولة، مؤكدا أنه قبل حلول 2030 ستكون مصر أنهت ملف العشوائيات للمنشأت ذات الخطورة الداهمة، والتى تمثل خطورة على ارواح المواطنين، موضحا أن هذه المرحلة هى الأهم لأنها تمس حياة المواطن هذه المرحلة تكون أهم من لقمة العيش.

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