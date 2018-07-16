نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالبيستو صوص بطريقة أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سى بى سى سفرة.



مقادير مكرونة بالبيستو :

مكرونة فيونكة

جبنة بارميزان مبشورة

ريحان طازج

زيت زيتون

ثوم مفروم

كريمة لباني

ملح وفلفل



طريقة تحضير مكرونة بالبيستو :

* باستخدام كبة كهربائية يفرم الريحان مع الثوم والجبنة البارميزان وزيت الزيتون.

* يوضع في طاسة على النار مع الكريمة اللباني.

* يضاف إليها المكرونة المسلوقة.

* تقلب جيدًا.

* تقدم مع الصوص ساخنة مزينة بالريحان والجبنة البارميزان.



