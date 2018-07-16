نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالبيستو صوص بطريقة أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير مكرونة بالبيستو:
مكرونة فيونكة
جبنة بارميزان مبشورة
ريحان طازج
زيت زيتون
ثوم مفروم
كريمة لباني
ملح وفلفل
طريقة تحضير مكرونة بالبيستو:
* باستخدام كبة كهربائية يفرم الريحان مع الثوم والجبنة البارميزان وزيت الزيتون.
* يوضع في طاسة على النار مع الكريمة اللباني.
* يضاف إليها المكرونة المسلوقة.
* تقلب جيدًا.
* تقدم مع الصوص ساخنة مزينة بالريحان والجبنة البارميزان.
مقادير مكرونة بالبيستو:
مكرونة فيونكة
جبنة بارميزان مبشورة
ريحان طازج
زيت زيتون
ثوم مفروم
كريمة لباني
ملح وفلفل
طريقة تحضير مكرونة بالبيستو:
* باستخدام كبة كهربائية يفرم الريحان مع الثوم والجبنة البارميزان وزيت الزيتون.
* يوضع في طاسة على النار مع الكريمة اللباني.
* يضاف إليها المكرونة المسلوقة.
* تقلب جيدًا.
* تقدم مع الصوص ساخنة مزينة بالريحان والجبنة البارميزان.