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مرأة

مكرونة بالبيستو صوص بطريقة أميرة شنب

الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:23 م
صدى البلد
اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالبيستو صوص بطريقة أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير مكرونة بالبيستو:
مكرونة فيونكة
جبنة بارميزان مبشورة
ريحان طازج
زيت زيتون
ثوم مفروم
كريمة لباني
ملح وفلفل

طريقة تحضير مكرونة بالبيستو:
* باستخدام كبة كهربائية يفرم الريحان مع الثوم والجبنة البارميزان وزيت الزيتون.
* يوضع في طاسة على النار مع الكريمة اللباني.
* يضاف إليها المكرونة المسلوقة.
* تقلب جيدًا.
* تقدم مع الصوص ساخنة مزينة بالريحان والجبنة البارميزان.

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