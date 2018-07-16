اليونيدو تطلق ورشة للتوعية بإجراءات التخلص من المواد الكمياوية بالقطن المصري

أعلنت منظمة الأمم المتحدة لتطوير الصناعة "يونيدو مصر" عن تنظيم ورشة تدريبية لمدة يومين بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، تحت عنوان "مشروع القطن المصري من البذرة إلي الكسوة" ضمن البرنامج الممول من الوكالة الإيطالية لعرض أهمية الحد من التخلص من المواد الكميائية الخطرة، في الفترة من 18 حتي 19 من يوليو الجاري.



ويشارك بفاعليات البرنامج التدريبي المجلس التصديري للقطن، إذ تعد الورشة الأولي من نوعها لمناقشة قضايا التخلص من المواد الكمياوية الخطرة وتشمل 10 أهداف رئيسية من بينها رفع الوعي بادارة المواد الكيماوية وتدابير تخفيف الأثر البيئي ومعالجة المياه المستعملة ورصدها في قطاع المنسوجات والجلود بمشاركة عدد من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص.



وتعرض الورشة إجراءات لحماية صحة المستهلكين والحد من الآثار البيئة الضخمة.