الدفاع والداخلية والحرس الوطنى الكويتي يبحثون التعاون المشترك

/بحثت كل من وزارة الدفاع، وزارة الدخلية، والحرس الوطني في الكويت، خلال اجتماع تنسيقي بهيئة العمليات والخطط، التعاون والتنسيق المشترك؛ لمواجهة مختلف الأوضاع والظروف بالمنطقة، خاصة فى ظل المظاهرات الحاشدة التى تشهدها بعض المدن الجنوبية بالعراق.



وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية - في بيان صحفي اليوم الاثنين - إنه تم خلال الاجتماع الاستماع لإيجاز الى آخر ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات احترازية بهذا الشأن.



ونقل البيان عن رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى الفريق الركن محمد الخضر قوله، إن الجميع في مختلف القطاعات العسكرية، حريص على عقد مثل هذه الاجتماعات التنسيقية، التي تسهم بدورها في تسهيل آلية العمل والتعاون المشترك.

وأوضح الفريق الخضر أن مثل هذه الاجتماعات تسهم أيضا في الوقوف على آخر التطورات بالمنطقة، والتعرف على استعدادات كل من (الدفاع)، و(الداخلية)، و(الحرس الوطنى) فى الكويت، وخطط الطوارئ التي يتم إعدادها بشكل دوري، وتطبيقها عبر التمارين الدورية المشتركة، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية لمنتسبيها لمواجهة مختلف الظروف.

وأضاف أن هذه الاجتماعات تعزز من عملية تبادل الخبرات، والتعرف على واجبات مختلف القطاعات العسكرية، ودور كل منها في العمل على حفظ أمن واستقرار البلاد.

كما أعرب وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق عصام النهام – وفقا للبيان - عن تقديره واعتزازه بالتعاون والتنسيق الملحوظ بين القطاعات العسكرية بالكويت، موضحا أن هذا التعاون يعكس حجم الجهد المبذول بين تلك القطاعات، من خلال عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية، والتمارين الدورية المشتركة.

وبدوره، أكد قائد العمليات والخطط بالحرس الوطني اللواء الركن فالح شجاع – وفقا للبيان - جاهزية (الحرس) في تسخير كل الإمكانيات المتاحة لخدمة كل ما من شأنه توحيد الجهود الأمنية بالكويت، والعمل وفق خطط مشتركة يتم وضعها بالتنسيق مع القطاعات العسكرية المختلفة بها.

وحضر الإجتماع نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى الفريق الركن عبدالله نواف الصباح، ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن محمد الكندري، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ وعدد من كبار الضباط بالجيش والداخلية والحرس الوطني بالكويت.

تجدر الإشارة إلى أن الكويت قد كثفت مؤخرا استعداداتها الأمنية والعسكرية على حدودها الشمالية؛ وذلك تزامنا مع المظاهرات الحاشدة التى تشهدها مدن الجنوب العراقى على مدى الأيام الماضية، للمطالبة بتحسين الخدمات، وتوفير فرص عمل، خاصة فى ظل تطور تلك المظاهرات إلى أعمال عنف وتخريب ضد بعض المنشآت العامة.

ورفعت الأجهزة الأمنية، والقوات العسكرية الكويتية من درجة استعداداتها، كإجراء احترازى، تحسبا لأى محاولة للتسلل عبر منفذ "العبدلى" الذى يقع على الحدود الشمالية للبلاد مع العراق، إلى الداخل الكويتى خلال تلك المظاهرات، فيما منعت السلطات الأمنية الكويتية الاقتراب من المنفذ الحدودي، لغير المسافرين والعاملين في المنفذ.

