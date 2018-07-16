المالية تعلن نتائج بيع سندات بـ 3 مليارات جنيه

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، نتائج طرح سندات خزانة لاستحقاقي 5 و10 سنوات بمتوسط سعر فائدة للاستحقاق الاول نسبته 17.8% والثاني بـ17.75%، بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات جنيه.



وذكرت وزارة المالية أن أقل سعر فائدة سجله سند 3 يوليو 2023 المستحق عن مدة 5 سنوات يبلغ 17.6% وأعلى سعر بنسبة 17.8% بقيمة 1.75 مليار جنيه.



وبلغ أقل سعر فائدة لسند 9 مايو 2027 المستحق عن مدة 10 سنوات بـ17.7% وأعلى سعر بـ17.8% بقيمة تبلغ 1.25 مليار جنيه.

