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اقتصاد

المالية تعلن نتائج بيع سندات بـ 3 مليارات جنيه

الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، نتائج طرح سندات خزانة لاستحقاقي 5 و10 سنوات بمتوسط سعر فائدة للاستحقاق الاول نسبته 17.8% والثاني بـ17.75%، بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات جنيه.

وذكرت وزارة المالية أن أقل سعر فائدة سجله سند 3 يوليو 2023 المستحق عن مدة 5 سنوات يبلغ 17.6% وأعلى سعر بنسبة 17.8% بقيمة 1.75 مليار جنيه.

وبلغ أقل سعر فائدة لسند 9 مايو 2027 المستحق عن مدة 10 سنوات بـ17.7% وأعلى سعر بـ17.8% بقيمة تبلغ 1.25 مليار جنيه.

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