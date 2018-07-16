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تعليم

تدريب المعلمين على النظام الجديد قبل التطبيق بالمدارس

الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:20 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
اجتمع محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ومجلس الامناء والاباء بتعليم القاهرة بقاعة المديرية.

وفي بداية الاجتماع قدم عطية التهنئة لجميع العاملين بتعليم القاهرة ، بحصول 11 طالب وطالبة علي المراكز الأولى في الشهادة الثانوية العامة علي مستوي الجمهورية ، مؤكدًا ان القاهرة تصدرت المحافظات في قائمة أوائل الثانوية العامة هذا العام ، ووعد مدير المديرية ومجلس الأمناء بتكريم الطلبة الاوائل.

أكد عطية خلال الإجتماع ، أن نظام التعليم الجديد يطبق مع بداية العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أنه يتم تدريب المعلمين علي هذا النظام.

وقال : نحن قادرون علي مواجهة أي تحديات قد تواجهنا عند تطبيق هذا النظام بالتعاون والإخلاص في العمل والدقة في الأداء.

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