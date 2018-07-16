الأعرجي يدعو المتظاهرين إلى إعطاء فرصة للحكومة لتلبية مطالبهم



وقال الأعرجي ، في مؤتمر صحفي عقده في محافظة كربلاء وفقا لقناة (السومرية نيوز) - "لدينا 261 مصابا في القوات الأمنية بين ضابط ومنتسب في التظاهرات الجارية بعدد من مناطق العراق"، لافتا إلى أن "38 بين منتسب وضابط تم الاعتداء عليهم من قبل المتظاهرين في كربلاء".



وأضاف الأعرجي، "لم نسمح بالاعتداء على المنتسبين، وبالنسبة للمندسين الذين ينتمون لجهات معروفة سنلاحقهم"، مخاطبا المتظاهرين قائلا "رسالتكم وصلت وأعطوا فرصة للحكومة لتوفير مطالبكم".



وتشهد معظم المحافظات العراقية تظاهرات غاضبة تطالب بتحسين الوضع الخدمي في مناطقهم لاسيما فيما يخص الكهرباء والماء والخدمات الاخرى، فضلا عن توفير فرص عمل.



أعلن وزير الداخلية قاسم الأعرجي اليوم /الاثنين/ ، إصابة أكثر من 200 ضابط ومنتسب في المظاهرات القائمة بعدد من المحافظات العراقية، داعيا المتظاهرين إلى إعطاء فرصة للحكومة من أجل تلبية مطالبهم بعد "وصول رسالتهم".