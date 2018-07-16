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مرأة

إطلالة غريبة لصبا مبارك على الروف..صور

الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:23 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة صبا مبارك، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"، وعلقت على الصورة، قائلة: "يا أشعة الشمس".


وظهرت صبا بإطلالة غريبة بفستان مخطط باللون الأسود في الأبيض، قصير وعليه بوت باللون البيج الفاتح برباط طويل حتي الركبة، مما اثار تعجب متابعيها من الإطلالة الممزوجة بين الشتوي والصيفي. 


ويبدو أنه نم التقاط الصور لصبا مبارك في روف المنزل.

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