فيديو جراف.. معلومات لا تعرفها عن جريزمان نجم منتخب فرنسا

حقق منتخب فرنسا بقيادة نجمه انطوان جريزمان، بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، حيث سجل في المباراة النهائية أمام كرواتيا هدف من ضربة جزاء.



ويرصد لكم موقع "صدى البلد"، معلومات قد لا تعرفها عن جريزمان.

1- عام 2005 انتقل إلى ريال سوسيداد الإسبانى وكان عمره 14 عامًا.





2-عاقبه الاتحاد الفرنسي في 2012 بعدم اللعب للمنتخب لمدة عام بسبب سهره في ملهى ليلي.



3- لعب أول مباراة مع الفريق ريال سوسيداد الأول عام 2009.



4-عام 2014 انتقل إلى فريق أتليتكو مدريد الإسبانى مقابل 30 مليون يورو.



5-تألق مع فريق العاصمة الإسبانية في اول مواسمه وسجل 22 هدفًا فى الليجا.



6-أكثر فرنسى تسجيلا للأهداف فى تاريخ الليجا فى عام واحد.



7- سجل أكثر من 100 هدف فى مسيرته بالليجا الإسبانية.



8-الهداف التاريخي لأتليتكو مدريد في بطولة دوري ابطال اوروبا .