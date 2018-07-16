رجب مجاهد: الدولة تسابق الزمن لإنهاء ملف تطوير العشوائيات

قال الدكتور رجب مجاهد عبدالنبي، عميد هندسة شبرا والمشرف على مدينة تحيا مصر بالأسمرات، إن الدولة تسابق الزمن فى ملف تطوير العشوائيات.



وأوضح ان الدولة تقوم بانشاء مبانى متكاملة المرافق بما فيها مداس و مساجد وكنائس ومستشفيات، وبسقف زمنى 12 شهرًا وفقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف عبدالنبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الآن المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الجزء الذى تم فى تطوير العشوائيات ليس بالهين ولابالقليل، مؤكدا ان اى مهندس يقوم ببناء عمارة فى أكثر من عامين .



وأشار إلى أن القوات المسلحة المصرية تقدم كل الدعم الفنى للانتهاء من ملف العشوائيات .

