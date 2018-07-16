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أخبار العالم

التحالف العربي: رفض شعبي للممارسات والانتهاكات الحوثية في اليمن

الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:17 م
صدى البلد
ا ش ا
قال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، إن هناك رفضا شعبيا للانتهاكات والممارسات الحوثية في اليمن.. لافتا إلى أن المليشيات الحوثية مازالت مستمرة في تجنيد الأطفال وإجبارهم على المشاركة في الأعمال القتالية.

وأضاف المالكي ، خلال مؤتمر صحفي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بمشاركة شيوخ وأعيان صعدة بالرياض بثته قناة (العربية الحديث) ، أن قوات الجيش اليمني لاتزال تسيطر على مطار الحديدة وتقوم بتطهير المنطقة من الألغام.
وأشار إلى أن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية تستهدف الشاحنات التي تقدم دعما وإمدادات لمليشيات الحوثي ، لافتا إلى أنه تم استهداف منصة إطلاق صواريخ باليستية في صعدة.
وتابع المالكي : "تم تدمير 247 موقعا لمليشيات الحوثي وقتل 703 من عناصرهم" .. لافتا إلى أن الكثير من أبناء المحافظة يرفضون التدخل الإيراني.
ومن جانبهم..قال شيوخ وأعيان صعدة : "إن محافظة صعدة لا تمثلها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ولكن يمثلها فقط أبناؤها" .. مناشدين الحكومة اليمنية والتحالف العربي بضرورة الاستمرار في تحرير مناطق اليمن.
وأكدوا أن صعدة لم تكره يوما السعودية بل هي امتداد للعرب، موضحين أن صعدة لكل أبناء اليمن والحوثي أراد أن يغير تركيبتها.

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