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حوادث

الهيئة الهندسية والفنية العسكرية تنتهيان من معاينة موقع حادث قطار البدرشين

الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:29 م
قطار البدرشين
قطار البدرشين
مني حسين - أحمد مهدي
أنهت اللجان المشكلة من نيابة جنوب الجيزة الكلية، فحص قطار البدرشين المنكوب للوقوف علي أسباب الحادث وحصر التلفيات التي لحقت بالقطار والسكة الحديد بعدما أسفر الحادث عن إصابة 61 شخصا من ركاب القطار.

وانتقلت أمس لجنة من القوات المسلحة التي تتضمن أعضاء من الهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية علاوة على لجنة من هيئة السكة الحديد وإجرت المعاينات التصويرية اللازمة بموقع الحادث وفحصت العربات المقلوبة والتي كانت مازالت متواجدة علي جانب السكة الحديد لحين الانتهاء من المعاينات وتنفيذ قرارات النيابة العامة، وبدأت اللجنة عملها عقب حلف اليمين القانونية أمام النيابة العامة يوم وقوع الحادث واستمرت في إجراء المعاينة وفحص مسرح الحادث حتي الرابعة والنصف فجرا من صباح اليوم التالي واستكملت المعاينات خلال اليومين التاليين لكتابة تقرير واف حول أسباب وقوع الحادث والتلفيات التي تسبب بها.

وشرحت مصادر أمنية أن عربات القطار لم يتم رفعها من موقع الحادث حتي انتهاء عمليات المعاينة والفحص والتي تطرقت إلي غرف المزلقان و"السيمافورات" والإشارات علي المزلقان موقع الحادث بالاضافة إلي رفع اثار التلفيات من داخل العربات المتضررة وفحص التحويلات لبيان وجود عطل فني بها من عدمه.

وأضافت المصادر ان قوات أمنية من قطاع مباحث جنوب الجيزة تولت مرافقة وتامين اللجان الفنية والهندسية وايضا فريق النيابة العامة الذي استكمل المعاينة التصويرية لمطابقة ما أدلى به المختصون ومسئولو السكة الحديد من اقوالهم علي ارض الواقع ووضع تصور لكيفية وقوع الحادث، وأكدت المصادر إلي أن تلك المعاينات أشارت إلي أن وجود نخيل علي جوانب السكة الحديد قلل من الخسائر حيث اصطدمت بها العربات المقلوبة وأدت إلي انقسام شجر النخيل الي نصفين ومنع تلك العربات من السقوط في الترعة المجاورة للسكة الحديد وتفاقم الخسائر من وفيات وإصابات خطرة.

وعقب الانتهاء من المعاينات رفعت الأوناش والجهات المختصة العربات المتضررة من علي جانب القضبان بموقع الحادث وتم نقلها الي ورش السكة الحديد لإجراء الإصلاحات اللازمة بها.

وجدد اليوم قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس ناظر محطة المرازيق وسائق القطار ومساعده ومراقب برج محطة المرازيق وفنيين كهرباء 15 يوما علي ذمة التحقيقات باتهامات التقصير والاهمال الجسيم في تقصير العمل.

وسلمت النيابة العامة بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية الصندوق الأسود الخاص بالقطار الي اللجنة المختصة من السكة الحديد لتفريغه وفحصه وبيان سرعة القطار وقت الحادث وما اذا كانت تتطابق مع السرعات المقررة من عدمه .

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