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ديني

عالم أزهري يوضح مشروعية صلاة حابس الأخبثين

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن بعض الفقهاء أكدوا أن صلاة حاقن الأخبثين "البول أو البراز" مكروهة، وأن بعضهم أفتى بأنها فاسدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من حبس البول.

وأضاف لـ" صدى البلد" أن حقن الأخبثين مكروه مهما كان السبب فلا يجوز أن تحبس الأخبثين بحجة أنك تريد اللحاق بصلاة الجماعة مثلا، فلا يوجد مبرر لذلك فليحرص كل إنسان عازما على الصلاة أن يبكر في الذهاب الى المسجد فور سماع الأذان ليقضي حاجته ويتوضأ ويطمئن في صلاته، مشيرا إلى أن الأصل في النهي عن هذا الأمر أن حابس الأخبثين لا يركز في صلاته.

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