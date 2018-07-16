مدرب جديد في باريس سان جيرمان بأوامر من بوفون



وأوضحت أن المدرب الإيطالي البالغ من العمر 51 عاما، عمل لفترة طويلة مع فريق جنوى، كما كان مساعدا لأنطونيو كونتي في منتخب إيطاليا خلال الفترة من 2014 إلى 2016، ولحق به أيضا في الجهاز الفني لتشيلسي الإنجليزي.



يذكر أن جيانلويجي بوفون انضم إلى بي إس جي هذا الصيف في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس.



وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن بوفون طالب إدارة النادي الباريسي بالتعاقد مع مدرب حراس مرمى جديد، وهو ما ترجمته على أرض الواقع بالتفاوض مع جيانلوكا سبينيلي.



بات باريس سان جيرمان على أعتاب صفقة جديدة بالتعاقد مع صديق مقرب لحارسه المخضرم جيانلويجي بوفون.وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن إدارة النادي الباريسي وجدت ضالتها في البحث عن مدرب لحراس المرمى، وستتعاقد مع الإيطالي جيانلوكا سبينيلي، الذي يعد صديقا مقربا لبوفون.وأشارت الصحيفة إلى أن سبينلي متواجد في باريس منذ أمس الأحد، وسيوقع على العقود الرسمية خلال ساعات قليلة.