فحص 9 مزارع و37 شقة في حملة أمنية مكبرة بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من الأحكام القضائية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، والعميد السيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي وضمت ضباط الإدارة.



وأسفرت الحملة عن فحص 9 مزارع بدائرة مركز السادات، وفحص 38 شخصا جنائيا تبين أنهم غير مطلوبين عـدا 2 حالة إيجابية بإجمالي 2 حكم علي النحو التالي " ر م ع " مقيم السادات مطلوب التنفيذ عليه في قضية مباني الحكم حبس سنة ، و " ح ح ع " مقيم السادات مطلوب التنفيذ عليه في قضية تبديد الحكم حبس سنتين .



وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 37 شقة مفروشة و83 شخصا جنائيا من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين كما تم ضبط 6 قضايا إشغالات المقاهي بدائرة قسم شبين الكوم و2 قضية مخالفة المحال العام بدائرة قسم شبين الكوم.