كله دخان.. انتشار المعسل المغشوش بالمقاهي.. وطريقة تمييز الحقيقي من المضروب .. صور

يحمل "م. ك" الشيشة، حسب طلب أحد الزبائن داخل مقهى شهير بشارع شبرا، فرغم ارتفاع أسعار المعسل مؤخرا، إلا أن الإقبال عليه لم يتأثر ولكن تأثر معدل الاستخدام.



ويتحدث العامل بالمقهى "الواحد من دول كان بيطلب 5 و6 و10 أحجار من المعسل العادي وكان الحجر بـ2 جنيه، ودلوقتي بعد زيادة الأسعار بقى يطلب حجرين ويقوم، واللي كان بيطلب معسل فواكه بـ5 جنيه دلوقتي الحجر بـ10 جنيه، بقى يطلب حجر بدل حجرين، واللي كان بييجي كل يوم بقا ييجي مرة أو مرتين في الأسبوع للمقهى".





معسل مغشوش



ويضيف العامل "المعسل المغشوش منتشر جدا في القهاوي الشعبي، واللي بين البيوت وفي الحواري، وممكن يعمله صاحب المقهى أو صبي عنده، وبيكون كله عبارة عن تبغ خام وجلسرين وعسل أسود وألوان ونكهات.. وفي بيضيف نشارة خشب أو هوالك معسل مستعمل وكله بيتعمل في ورش بير السلم، والزبون مش بيشوف العبوة وهي بتفتح وأوقات بيغش ويتعبى في عبوات ماركات قص وسلوم وزغلول والبرج، وإحنا قهوجية بنميز المعسل المغشوش من السليم، بيكون شديد السواد وبيحرق بسرعة ونكهته وريحته مخلتفة، والزبون المواظب واللي بيشرب 20 و30 حجر في اليوم يعرف يميز ولكن الزبون "الطاير" مش بيقدر يميز".



وحول الإقبال، يؤكد "مبقاش زي زمان، كان الموظف ينزل يقعد ساعة أو ساعتين يشرب شاي أو قهوة وحجرين شيشة، دلوقتي بقا يجي يوم في الأسبوع وكأنها فسحة، وكمان يطلب طلب واحد، لأن كل حاجة غليت، ولو المعسل مغشوش مش هتفرق معاه، هو عاوز حاجة ينفس بيها عن نفسه وأهو كله دخان، وطبعا في قهاوي كل اللي يهمها تشتري بأرخص الاسعار عشان تحقق ربح معقول".





الأسعار الجديدة

وجاءت الأسعار الجديدة مقارنة بالأسعار القديمة، حسب تصريحات المحاسب محمد عثمان هارون رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، بواقع 10% زيادة على سعر بيع العبوات للمستهلك، وكل الحصيلة تذهب لصالح التأمين الصحى، والشركة تنتج سنويا للسوق المحلى نحو 17 ألف طن، وينتج القطاع الخاص نحو 35 ألف طن.



وعلى سبيل المثال سعر سلوم وقص وزن 80 جراما زاد سعر البيع من 5 جنيهات إلى 5.5 جنيه، ووزن 150 جراما زاد من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيه، ومعسل كريستال 100 جرام زاد من 15 جنيها إلى 16.5 جنيه، ومعسل "ون فور يو" 250 جرام زاد من 40 جنيها إلى 44 جنيها، والتأمين الصحي سيحصل على 3 مليارات جنيه بعد الزيادة.



وكشف أن "الشركة الشرقية للدخان تعاني من كثرة مصانع المعسل غير الرسمية، والتى لا تكتب الأوزان ولا أسعار العبوات كما أنها لا تخضع للرقابة، ما يضر بصحة المستهلك، وما يتطلب جهد أكبر فى الرقابة عليها حماية لصحة المواطنين، خاصة أن خلطاتها غير مطابقة للمواصفات.



وخلال تصريحات صحفية لرئيس الشعبة العامة للدخان أكد أن مصر ضمن دول العالم الأكثر استهلاكًا، حيث يستهلك المصريون قرابة 50 ألف طن "معسل" في العام بقيمة 3 مليارات جنيه.



وقدرت الشعبة العامة للدخان باتحاد الصناعات حجم إيرادات المعسل فى مصر بـ25 مليار جنيه سنويًا.





خسائر المعسل المغشوش

وطبقا لآخر إحصائيات حول خسائر الغش، فقد تكبدت الشركة الشرقية للدخان خسائر متتالية بلغت نحو 60 مليون جنيه خلال العام 2013 /2014 و50 مليون جنيه خلال 2012/ 2013، مؤكدة أن خسائر صناعة المعسل ترجع إلى استمرار صناعته يدويًا من خلال عدد كبير من العمال، بورش بير السلم، وهو ما أدى لانتشار صناعة المعسل المغشوش.



ويتم تداول المعسل المغشوش بالمقاهي والكافيهات، وطبقا للإحصاءات الصادرة عن وزارة التنمية المحلية، فهناك قرابة 1.5 مليون مقهى وكافيه فى جميع محافظات مصر غير رسمية، وحوالى 100 ألف مقهى بمحافظة القاهرة والمرخص 20 ألفًا.

فيما أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، إن عدد المدخنين في مصر (15سنة فأكثر) بلغ 12.6 مليون نسمة، وفقًا لتقديرات عام 2016، وهو مايمثل نحو 20.2% من إجمالي السكان.





ضبطيات المعسل المغشوش

وضبطت مباحث التموين نهاية العام الماضي، مصنع معسل مغشوش بمحافظة الجيزة، بدون ترخيص، يستخدم خامات مجهولة المصدر فى التصنيع، وعثر بداخله على 20 برميل تحتوى على 2 طن معسل مغشوش، بالإضافة إلى 200 كرتونة تحتوى على عبوات معدة وجاهزة للبيع، وعلامات تجارية خاصة بشركة شهيرة لإنتاج المعسل، لسهولة بيع المنتجات وبيعها بالأسواق والمحلات التجارية، وتبين أن المواد المستخدمة فى التصنيع مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك.



كما تم ضبط آخر ببولاق، عثر بداخله على "200 كيلو معسل معد للبيع ، و80 كيلو معسل تحت التجهيز، و 89 كيلو عسل اسود ،و 42 كيلو تبغ ، واسطوانة بوتاجاز ، وأدوات التصنيع" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها البلد، وغربال لتنقية المعسل، وماكينة لتقطيع التبغ، وغلاية لتسخين العسل، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



والعام الحالي تمكنت مباحث التموين بالجيزة من ضبط صاحب مصنع لإنتاج المعسل المغشوش بالهرم، وبحوزته 8 أطنان غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم إخطار النيابة للتحقيق.



وطبقا لتصريحات مسؤلي التموين، يتم تصنيع المعسل من التبغ الخام والجلسرين والعسل الأسود أو السكر المقطّر، ويتم خلطهما بطريقة معينة لإخراج المعسل بشكله النهائي الجاهز للتدخين ويتم بعد ذلك تهيئته لبيعه للمستهلك عن طريق التجار والموزعين.



فيما شرح ابراهيم الامبابي، رئيس شعبة الدخان، أن المعسل المنتج محليا يكفي الاستهلاك المحلي ويتم من خلال 43 مصنع، من بينهم الشرقية للدخان، وتعتمد المصانع الكبري علي العمل طبقًا للمواصفات القياسية المصرية رقم 483 لعام 2005 والقرار الوزارى 163 لعام 2002، حيث تتم إضافة الخامات بنسب محددة طبقًا للمواصفات القياسية، وتخضع المصانع الرسمية للرقابة الصناعية بصفة دورية.



" التصنيع داخل المصانع المعتمدة، يتم من خلال ماكينات الفرم، حيث تقوم بفرم ورق التبغ الكبير وتحويله إلى قطع صغيره كي يسهل تصنيعه، ويتم الخلط بوضع نسب معينة لهم من العسل الأسود والجلسرين، خلال مرحلة التعسيل، بعد غليه جيدًا في درجة حرارة عالية على ورق التبغ الجاف لترطيبه وتليينه لإعطائه النكهة المسكرة، ثم التجفيف لمدة ثلاثة، وفي النهاية التعبئة والتغليف وتوزيعه للتجار للوصول ليد المستهلك".. حسب قوله



