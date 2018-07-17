وزيرا الأوقاف والصحة يفتتحان دورة التوعية السكانية وتنظيم الأسرة ..اليوم

يفتتح غدا د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان دورة التوعية السكانية وتنظيم الأسرة التي تقيمها وزارة الأوقاف للأئمة والواعظات قصد التوعية بالقضايا المتعلقة بالمشكلة السكانية وقضايا الأسرة، وذلك بقاعة المحاضرات الكبرى، بمسجد النور بالعباسية.



ومن المقرر انطلاق الدورة غدا ولمدة يومين وسيتم التنسيق بين وزارتي الأوقاف والصحة والمجلس القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة في برامج التنفيذ.