ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

وزيرا الأوقاف والصحة يفتتحان دورة التوعية السكانية وتنظيم الأسرة ..اليوم

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 08:00 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
يفتتح غدا د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان دورة التوعية السكانية وتنظيم الأسرة التي تقيمها وزارة الأوقاف للأئمة والواعظات قصد التوعية بالقضايا المتعلقة بالمشكلة السكانية وقضايا الأسرة، وذلك بقاعة المحاضرات الكبرى، بمسجد النور بالعباسية.

ومن المقرر انطلاق الدورة غدا ولمدة يومين وسيتم التنسيق بين وزارتي الأوقاف والصحة والمجلس القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة في برامج التنفيذ.

ترشيحاتنا

حلمى طولان يوضح موقفه من خليفة كوبر في منتخب مصر

سيف زاهر وحازم إمام ينضمان إلى محطة drn الرياضية

حبس عصابة تخصصت في سرقة المتعلقات بالوايلى

بعد صمت طويل.. الكونجرس يدين الإخوان ويطالب بإدراج الجماعة ضمن الكيانات الإرهابية.. ونواب البرلمان: نأمل تصعيد المطالب لقرارات رسمية.. وبرلماني: التنظيم إلى زوال لـ5 قرون قادمة

إيران تعتقل عشرات النساء بسبب صورهن على مواقع التواصل

انتصار جديد لـ تيريزا ماي في البرلمان يقربها من الانفصال

عماد متعب يكشف كواليس آخر عامين له داخل الأهلي.. فيديو

إبداع حديقة سعيد النجار ببني سويف يقيم أمسية ثقافية وعلمية

الأرصاد: طقس اليوم حار على القاهرة وشمال الصعيد

عماد متعب يحدد موقفه من الاعتزال.. فيديو

عمار حمدي: عبدالله السعيد مثلي الأعلي

بدء إحصاء أعداد بجع الملكة إليزابيث

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب

7 نجوم اختاروا اليونان محطة لإجازة الصيف

إطلالة أنيقة وجذابة لـ ميلانيا ترامب.. صور

المتفوقون سقطوا .. كارثة تلاحق وزارة التعليم بعد رسوب 44 % من مدارس المتفوقين

طرد صحفي من مؤتمر بوتين-ترامب لرفعه لافته بشأن الحظر النووي

فيديو

حلمى طولان يوضح موقفه من خليفة كوبر في منتخب مصر
شوبير: الفنكوش كلمة السر في اختيار خليفة كوبر.. فيديو
الحكومة تضع خطة لزيادة الأجور خلال العام المالى الحالى.. فيديو
تعرف على آليات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. فيديو
طريقة تحضير صدور دجاج بحشوة الهوت دوج

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟