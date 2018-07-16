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رياضة

شاهد.. كريستيانو رونالدو يجتاز الكشف الطبي في يوفنتوس

الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:26 م
كريستبانو رونالدو
كريستبانو رونالدو
عمرو الحلوانى
أكدت تقارير صحفية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو اجتاز الفحوصات الطبية التي أجراها صباح اليوم الاثنين، تمهيدًا للانضمام الرسمي ليوفنتوس.

ووفقًا لما ورد عن موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن رونالدو اجتاز الكشف الطبي بنجاح، مشيرا إلى أن اللاعب سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق من اليوم.

وأضاف أن الموقع الرسمي للدوري الإيطالي، أكد أن النجم البرتغالي أصبح لاعبًا رسميًا ليوفنتوس، في 13 يوليو الحالي.

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