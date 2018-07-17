تموين القاهرة : ضبط 7 أطنان لحوم ومواد غذائية فاسدة خلال شهر

أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة على ضرورة الاستمرار فى ضبط الأسواق والأسعار وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش والتلاعب التجارى ، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



أصدر المحافظ تعليماته لمدير مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الأحياء على الأسواق والمحلات والمطاعم وجميع المنافذ الخاصة والعامة وثلاجات اللحوم والاسماك المجمدة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، بالاضافة إلى تكليف مجموعات عمل للإشراف على نقل المواد البترولية من المستودعات الرئيسية إلى المحطات والتأكد من وصول الكميات التي تم شحنها إلى المحطات.



من جانبه صرح المهندس إبراهيم عسقلانى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن الحملات التي قامت بها المديرية خلال شهر مايو الماضي أسفرت عن تحرير 446 محضر وشملت 142 محضر لعدم الاعلان عن الأسعار و109 محضر لعدم وجود شهادة صحية ، وكذلك 23 محضر لمزاولة نشاط بدون ترخيص ، بالإضافة الى 149 محضر مخالفات متنوعة ، كما تم ضبط 720 كجم دواجن و250 كجم أرز غير صالحة للاستهلاك الآدمي و1,50 طن دقيق و1,50 طن ملح طعام وأكثر من طن سكر منتهية الصلاحية ، بالاضافة إلى 892 كجم و2,25 طن زبيب و250 كجم بقوليات و108 لتر خل مجهولة المصدر .



وأضاف مدير المديرية أن المضبوطات لم تقتصر فقط على السلع الغذائية بل شملت 405 قطعة حدايد وبويات و150 ريسيفر او842 قطعة أدوات كهربائية و995 أدوات مكتبية و55 زوج مصنوعات جلدية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.

