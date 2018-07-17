ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تموين القاهرة : ضبط 7 أطنان لحوم ومواد غذائية فاسدة خلال شهر

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 01:22 ص
ضبط 7 طن لحوم ومواد
ضبط 7 طن لحوم ومواد غذائية فاسدة - صورة أرشيفية
عبد العزيز جمال
أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة على ضرورة الاستمرار فى ضبط الأسواق والأسعار وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش والتلاعب التجارى ، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

أصدر المحافظ تعليماته لمدير مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الأحياء على الأسواق والمحلات والمطاعم وجميع المنافذ الخاصة والعامة وثلاجات اللحوم والاسماك المجمدة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، بالاضافة إلى تكليف مجموعات عمل للإشراف على نقل المواد البترولية من المستودعات الرئيسية إلى المحطات والتأكد من وصول الكميات التي تم شحنها إلى المحطات.

من جانبه صرح المهندس إبراهيم عسقلانى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن الحملات التي قامت بها المديرية خلال شهر مايو الماضي أسفرت عن تحرير 446 محضر وشملت 142 محضر لعدم الاعلان عن الأسعار و109 محضر لعدم وجود شهادة صحية ، وكذلك 23 محضر لمزاولة نشاط بدون ترخيص ، بالإضافة الى 149 محضر مخالفات متنوعة ، كما تم ضبط 720 كجم دواجن و250 كجم أرز غير صالحة للاستهلاك الآدمي و1,50 طن دقيق و1,50 طن ملح طعام وأكثر من طن سكر منتهية الصلاحية ، بالاضافة إلى 892 كجم و2,25 طن زبيب و250 كجم بقوليات و108 لتر خل مجهولة المصدر .

وأضاف مدير المديرية أن المضبوطات لم تقتصر فقط على السلع الغذائية بل شملت 405 قطعة حدايد وبويات و150 ريسيفر او842 قطعة أدوات كهربائية و995 أدوات مكتبية و55 زوج مصنوعات جلدية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.

ترشيحاتنا

ننشر جدول مواعيد مباريات الدور الأول للدوري الممتاز .. مستندات

رسميا.. الأهلي يتعاقد مع عمار حمدي

شاهد.. طرد صحفي بالقوة هاجم ترامب

إيمان الشميطي ترزق بمولودها الثاني

تصريح أمريكي يتسبب في هبوط أسعار النفط العالمية

كارتيرون يكشف أسباب تتويج فرنسا بكأس العالم

وزير المالية: مصر لا تبيع جنسيتها لأحد .. فيديو

التفاصيل الكاملة لاعتقال روسية بواشنطن بتهمة التجسس بعد قمة ترامب وبوتين

فيديوجراف.. الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة بمونديال روسيا

عماد متعب: انتظرت الاهلى كثيرا وعودتى أصبحت مستحيلة.. فيديو

أحمد موسى يكشف حقيقة طرد أمير قطر من مقصورة نهائي كأس العالم

فيديو جراف.. معلومات لا تعرفها عن جريزمان نجم منتخب فرنسا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرد صحفي من مؤتمر بوتين-ترامب لرفعه لافته بشأن الحظر النووي

مرح أكثر .. 12 ديكور حمام باللون الأصفر .. صور

9 حقائق لن تتوقعها عن البيض البلدى

ترامب يتحدث عن عهد جديد في العلاقات خلال لقائه بوتين متجاهلا قضايا الخلاف .. صور

كله دخان.. انتشار المعسل المغشوش بالمقاهي.. وطريقة تمييز الحقيقي من المضروب .. صور

فيديو

عماد متعب يكشف موقفه من الانتقال إلى الزمالك.. فيديو
عماد متعب يكشف كواليس آخر عامين له داخل الأهلي.. فيديو
عماد متعب: انتظرت الاهلى كثيرا وعودتى أصبحت مستحيلة.. فيديو
شوبير: رونالدو لاعب متواضع.. وغير راض عن انتقاله لليوفنتوس
طريقة جديدة لتحضير الشيش طاووق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟