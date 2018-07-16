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عصام الحضري يحدد موقفه من مونديال 2022.. فيديو

الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:34 م
الكابتن عصام الحضري
الكابتن عصام الحضري
البهى عمرو
قال الكابتن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر، إنه لا يستطيع تحديد موقفه فى المشاركة بمونديال 2022 الآن، موضحا أن الأمر متروك لما ستسفر عنه الأيام.

وأضاف الحضرى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من روسيا مع التحية، المذاع على قناة إم بي سي مصر"، تقديم الإعلامى مهيب عبد الهادى، أن تواجده مع الفراعنة في كأس العالم بقطر 2022 سابق لأوانه، ولا يريد الحديث عنه الآن.

وأشار إلى أن انضمامه لنادي الإسماعيلي بمثابة تحد جديد في مشواره الكروي، وأنه يتطلع إلى صناعة إنجاز جديد مع نادى الإسماعيلى وتحقيق مع الفريق بطولة جديدة ، مؤكدا أن أجمل أيام خياته كانت فى الإسماعيلى.

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