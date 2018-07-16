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محافظات

شاهد.. محافظ الغربية يشارك فى اجتماع لجنة القطاع الطبي بطب طنطا

الإثنين 16/يوليه/2018 - 07:08 م
صدى البلد
أحمد على
حضر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية اجتماع لجنة القطاع الطبى، الذى عقد بكلية طب جامعة طنطا والذى يضم عمداء كليات الطب بالجامعات المصرية.

وفى بداية الاجتماع رحب محافظ الغربية بالحضور، مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون بين كليات الطب بالجامعات المصرية وتبادل الخبرات فى سبيل الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة ومسيارة التقدم العلمى فى المجال الطبى.

كما ناقش الاجتماع أهم الإنجازات التى تحققت فى المجال الطبى ومدى مساهمة الجامعات فيها وأكد ضرورة الارتقاء بالبحث العلمى بالجامعات المصرية أسوة بالجامعات العالمية.

وفى ختام الاجتماع أثنى الجميع على الإنجازات التى تحققت على أرض محافظة الغربية حضر الاجتماع الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا والدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية طب طنطا وعدد من عمداء كليات الطب بالجامعات المصرية.
شاهد.. محافظ الغربية يشارك فى اجتماع لجنة القطاع الطبي بطب طنطا
شاهد.. محافظ الغربية يشارك فى اجتماع لجنة القطاع الطبي بطب طنطا
شاهد.. محافظ الغربية يشارك فى اجتماع لجنة القطاع الطبي بطب طنطا
شاهد.. محافظ الغربية يشارك فى اجتماع لجنة القطاع الطبي بطب طنطا
شاهد.. محافظ الغربية يشارك فى اجتماع لجنة القطاع الطبي بطب طنطا
شاهد.. محافظ الغربية يشارك فى اجتماع لجنة القطاع الطبي بطب طنطا
شاهد.. محافظ الغربية يشارك فى اجتماع لجنة القطاع الطبي بطب طنطا
شاهد.. محافظ الغربية يشارك فى اجتماع لجنة القطاع الطبي بطب طنطا
شاهد.. محافظ الغربية يشارك فى اجتماع لجنة القطاع الطبي بطب طنطا
شاهد.. محافظ الغربية يشارك فى اجتماع لجنة القطاع الطبي بطب طنطا

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