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مرأة

ديكور الروف لقضاء أوقات ممتعة بمنزلك.. صور

الإثنين 16/يوليه/2018 - 08:54 م
صدى البلد
ريهام قدري
نحتاج في الصيف إلى أجواء مختلفة في المنزل، واذا كان لديك منزلك بروف لابد أن تستخدمه بطريقة تجعلك تتمتع بمنزلك وتقضي أوقات ممتعة مع اصدقائك او عائلتك في الصيف علي الروف.

فمن المؤكد أن الجلوس في الروف ممتع جدًا لذلك يفضل أن يكون الديكور ملىء بالبهجة والسعادة و ذلك من خلال صنع ركن جلوس بألوان رائعة و مشرقة بالخشب الملون و بعض المقاعد الصغيرة الملونة، و يفضل زرع الأرضية بالنجيلة الخضراء حتى تكتمل أجواء البهجة و السعادة .

ونعرض العديد من الديكورات التي يمكن أن تختار مايناسب تكاليفك بما يناسب مساحة روف منزلك.

شاهد البوم الصور....
ديكور الروف لقضاء أوقات ممتعة بمنزلك.. صور
ديكور الروف لقضاء أوقات ممتعة بمنزلك.. صور
ديكور الروف لقضاء أوقات ممتعة بمنزلك.. صور
ديكور الروف لقضاء أوقات ممتعة بمنزلك.. صور
ديكور الروف لقضاء أوقات ممتعة بمنزلك.. صور
ديكور الروف لقضاء أوقات ممتعة بمنزلك.. صور
ديكور الروف لقضاء أوقات ممتعة بمنزلك.. صور

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