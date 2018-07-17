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ثقافة

الفيلم الهندي شبح نات بـ الهناجر

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
طارق موسى
تقيم قاعة السينما بالهناجر - بساحة الأوبرا المصرية - التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة مساء الخميس 19 يوليو ضمن نشاط نادي السينما الهندية والذي يقام بالتعاون مع سفارة الهند في القاهرة والمركز الثقافي الهندي الفيلم الهندي "bhoothnath" المعروف باسم "شبح نات" بطولة " أميتاب باتشان " ، "جوهي تشاولا" " شاروخان" ، تأليف و إخراج " فيفيك شارما ".

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الفتي "بينكو " ووالديه ينتقلان لمدينة جديدة ولمنزل كبير يسمي فيلا "السيد نات" ولكن تشاع كثير من الخرافات والأساطير حول هذه الفيلا المسكونة بالأشباح وبمرور الأيام يكتشف" بينكو" بوجود اشباح في المنزل تطارد قائد فريق لعبة الهوكي ويتسبب في خسارة اروخان"

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