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أخبار البلد

اتحاد الفلاحين: بعض الشركات تسببت في عجز الأسمدة الصيفية

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد محمد فرج رئيس إتحاد الفلاحين، أنه يقدم الدعم الكامل لقرار وزير الزراعة الدكتور عز الدين ابو ستيت بعد إصدار شهادة التصدير للشركات الممتنعة عن توريد حصتها كاملة من الأسمدة، خاصة أن هناك عدد من المحافظات لم تصل إليها كميات الأسمدة المناسبة.

وأضاف "فرج"، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن "هناك عدد من الشركات لم تورد حصتها كاملة لوزارة الزراعة منها شركة أبوقير وردت 92%، والدلتا 38%، والمصرية 44%، وشركة إسكندرية 97% وحلوان 47 %، وموبكو 64%".

وتابع رئيس إتحاد الفلاحين أن تلك الشركات تسببت في عجزا في الأسمدة الصيفية بالتزامن مع وجود سعرين في السوق بسب عدم التزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد حصتها المتفق عليها مع وزارة الزراعة بداية الموسم ما أدى إلى عجز فى احتياجات السوق المحلية.

يذكر أن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة قد أكد خلال مؤتمر صحفي أن الوزارة لن تصدر شهادة التصدير للشركات الممتنعة عن توريد حصتها كاملة إلا إذا التزمت الشركات بالتوريد للداخل أولا خلال شهر يوليو الجاري.

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