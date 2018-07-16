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فن

محمد الأباصيري: فيلم الرجل الأخطر في السينمات الأربعاء

الإثنين 16/يوليه/2018 - 07:10 م
صدى البلد
سعيد فراج
استقر المنتج محمد الأباصيري علي عرض فيلم "الرجل الأخطر" بشكل نهائي يوم الأربعاء المقبل بعد غد، خاصة أن هذا التوقيت هو المناسب لعرضه.

وأكد الأباصيري أن فيلم " الرجل الأخطر" كوميدي اجتماعي تشويقي يعتمد علي السسبنس والاثارة والتشويق ويحمل عدة مفاجأت للجمهور العربي والمصري عند عرضه يوم الاربعاء القادم وبه اسقاطات علي الواقع الذي نعيشه من خلال مناقشة قضية مهمة وهي فكرة التشوية الذي حدث لمصر في الاونة الاخيرة ومحاولة تقديم معالجة للقضية ووضع الصورة الجمالية التي كانت تتمتع بها مصر في الماضي.

" الرجل الاخطر" بطولة جماعية تجمع الفنان سامح حسين وادوارد ورحمة حسن وهالة فاخر وسليمان عيد ومارتينا و تأليف :جوزيف فوزي و من إخراج الدكتور : مرقس عادل ومخرج منفذ: محمد بدير ومنتج فني : مينا فوزي ومدير التصوير: مايكل جورجي ومهندس ديكور : تامر اسماعيل ومهندس الصوت: مرسي عبدالمغني ومستشار إعلامي: موسي صبري. من انتاج: شركة فريدة لمالكها سلمي الشرقاوي ومحمد الاباصيري.

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