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البرلمان: منح الجنسية جوازي وليس وجوبيا وهدفه زيادة الاستثمارات.. فيديو

الإثنين 16/يوليه/2018 - 07:10 م
صلاح حسب الله
صلاح حسب الله
محمد الصاحى
أكد النائب صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أن موافقة مجلس النواب على منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة 7 ملايين جنيه مصري، لا يعني بيع الجنسية المصرية، لافتا إلى وجود قانون رقم 26 لسنة 1975، تنص المادة الرابعة منه على وجود أمور تنظم منح الجنسية المصرية وفي حال تحقق الإقامة لفترة تجاوز 10 سنوات يجوز للسلطة المختصة الموافقة على منح الجنسية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية «عزة مصطفى» في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن منح الجنسية جوازي وليس منح وجوبي،بمعنى أنه لا يحق لمن يقيم في الدولة لمدة طويلة الحصول على الجنسية إلا بشروط، مشيرا إلى أنه يحق للأجانب الإقامة في مصر في 3 حالات و تم إضافة حالة رابعة تجيز الإقامة في مصر مقابل دفع وديعة للدولة تقدر ب 7 مليون جنيه.

وأشار إلى أن القانون الجديد يجيز في حال الإقامة في مصر لمدة 5 سنوات مع دفع الوديعة للسلطة المختصة الممثلة في وزارة الداخلية بعد الرجوع لمجلس الوزراء الموافقة على منحه الجنسية.

ونوه إلى هذا القانون يساعد على جذب المزيد من المستثمرين، لخلق فرص حقيقية للاستثمار تساعد على تشغيل الشباب في الدولة، موضحا أن تلك الوديعة الجدية يدفعها المستثمر لإثبات جديته في القدرة على الاستثمار في مصر.

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