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برلمان

نائب: الحكومة تستجيب لمشروع قانون إنشاء صندوق مصر السيادي

الإثنين 16/يوليه/2018 - 07:06 م
النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم
فريدة علي - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
أكد مصطفى سالم نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة طهطا، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان استجابة الحكومة لطلب النائب بتقديم مشروع قانون لإنشاء صندوق مصر السيادى برأس مال قدره 200 مليار جنيه.

وقال "سالم" في بيان له، إن المشروع تمت مناقشته في لجنة الخطة والموازنة وتم إدخال تعديلات كثيرة على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتحقيق نوعا كبيرا من الشفافية والحيادية والرقابة الكاملة حفاظا على ممتلكات الدولة والشعب وقد تم اليوم مناقشة القانون بالجلسة العامة للمجلس وتوجية الشكر والتحية لنا من قبل رئيس المجلس على ما بذلته من مجهود في سبيل ذلك فضلا عن إقرار الحكومة على تقديمها للقانون استجابة لفكرتنا.

وأضاف نائب المصريين الأحرار، أن ذلك جاء بعد محاولات كثيرة ودراسات ومطالبات ومذكرات واستخدام لأدواتنا البرلمانية ومقابلات مع رئيس الوزراء السابق ووزراء المالية والتخطيط السابقين والحاليين منذ فبراير 2016 حتى الآن لاتخاذ الإجراءات اللازمة للاستغلال الأمثل لأصول الدولة سواء كانت غير مستغلة أو مستغلة بشكل جزئي غير مجدي وإيجاد آلية جيدة لذلك حفاظا على ممتلكات الدولة والشعب المصري.

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