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ديني

بالفيديو.. رمضان عبدالمعز: من يستهزئ بالنبى لن يسلم فى الدنيا والآخرة

الإثنين 16/يوليه/2018 - 07:08 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن جميع الأنبياء كانوا يتعرضون إلى الإيذاء من أقوامهم، وردوا عليهم، مشيرا إلى أن النبى محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يرد على الإيذاء أو الشتائم.

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "العناية الإلهية، كانت تتدخل فورا، وهو ما حدث فى واقعة الوليد بن المغير، ونزل فيه آيات قرآنية، وكان الله يرد على من يؤذى أو نال من النبى، يرد عليه الله، فورا، إلا لو تاب، أى حد يستهزأ بالنبى لن يسلم"، مستشهدا بقول الله تعالى: "إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ".

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